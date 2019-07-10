اليوم.. طارق العريان ينتهي من تصوير "ولاد رزق 2"

انتهى المخرج طارق العريان اليوم من تصوير الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، و جاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، ومن المقرر طرحه بجميع دور العرض خلال موسم عيد الأضحى المقبل، فيما يواصل حاليا عمليات مونتاج ومكساج الفيلم ووضع الموسيقى التصويرية للانتهاء منها منتصف الشهر الجاري.

وتبدأ قصة الفيلم بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء أحداث الجزء الأول من "ولاد رزق"، حاول خلالها الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى

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مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

يذكر أن فيلم "ولاد رزق 2" من تأليف صلاح الجهيني، و بطولة كل من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، خالد ‏الصاوي، ‏نسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل، وإياد نصار، وباسم سمرة.