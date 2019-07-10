رانيا محمود ياسين: ليس لي علاقة بعودة شهيرة إلى التمثيل

أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين في تصريحات صحفية أنها لا يمكن أن تتدخل في قرار والدتها في العودة إلى التمثيل أو التمسك بقرار الاعتزال وقالت :"هذا قرارها وليس من حقي التدخل به على الإطلاق" .
وكانت رانيا محمود ياسين عبرت عن سعادتها بالنجاح الذي حققه فيلم قهوة بورصة مصر بالدول العربية.
وكتبت من خلال حسابها على إنستجرام :"فيلم قهوة بورصة مصر شد إعجاب جمهور الإمارات والسعودية
وأضافت : "نشكر الجمهور الخليجي المتذوق للدراما الخليجية ".
وتجسد رانيا محمود ياسين من خلال الفيلم دور فتاة تعمل كموديل ولكنها تعاني من الفقر الشديد.
رانيا محمود ياسين تستعد للعودة إلى الدراما من خلال مسلسل فلانتينو وتتعاون من خلاله لأول مرة مع عادل إمام.
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