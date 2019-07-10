شاهد ..أحمد سعد برفقة أولاده في باريس

نشر الفنان أحمد سعد صورا مع أولاده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام أثناء تواجدهم فى باريس. وعلق سعد على الصور قائلا : "ما شاء الله عليكم يا أولادي .. ربنا يخليكو ليا يا كل ما ليا". وتلقى أحمد سعد عددا من التعليقات الساخرة حيث جاءت التعليقات "هو أنت بعت طحال سمية وبفلوسه رحت سافرت أنت وولادك أتمتع بفلوس الطحال يا أحمد" وقال آخر : "خلاص يا أحمد عرفنا أنك Advertisements بتحب عيالك وموديهم باريس وأنهم ماليين عليك حياتك حاسبوا على طحالكم بقا" وذلك على خلفية ما صرحت به الفنانة سمية الخشاب طليقته الأخيرة قائلة إنه تسبب فى خسارة طحالها. وكانت أحدث الأغاني التي طرحها أحمد سعد، "ملكش مكان"، التي حققت 20 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

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