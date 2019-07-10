بالتعاون مع أحمد فيجو.. دومينيك حوراني تطرح "يا عريس"

طرحت الفنانة دومينيك حوراني أحد كليبتها بعنوان "يا عريس"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و الأغنية من كلمات محمد موافة،و ألحان وتوزيع أحمد فيجو، و الكليب من إخراج مينا عدلة، كما شاركها في
يذكر أن الفنانة دومينيك حوراني طرحت سابقاً كليب "السلك ضاربني"، والأغنية من كلمات وألحان أحمد حفناوي، وائل عياد، و الكليب من إخراج سوزي سلمان.
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