بالتعاون مع أحمد فيجو.. دومينيك حوراني تطرح "يا عريس"

طرحت الفنانة دومينيك حوراني أحد كليبتها بعنوان "يا عريس"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و الأغنية من كلمات محمد موافة،

و ألحان وتوزيع أحمد فيجو، و الكليب من إخراج مينا عدلة، كما شاركها فيالغناء مطرب المرهجانات أحمد فيجو.

يذكر أن الفنانة دومينيك حوراني طرحت سابقاً كليب "السلك ضاربني"، والأغنية من كلمات وألحان أحمد حفناوي، وائل عياد، و الكليب من إخراج سوزي سلمان.