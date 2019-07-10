شاهد .. رحمة حسن من دون مكياج عبر الانستجرام

نشرت الفنانة رحمة حسن، صورة، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيها من دون مكياج، ما أثار إعجاب جمهورها.

وعلقت "رحمة" على الصورة: "من دون مكياج .. لا مخاوف".

وتلقت الفنانة من جانب جمهورها الكثير من التعليقات الإيجابية التى عبرت عن إعجابها بالصورة رغم

ظهورها من دون مكياج، والبعض الآخر قال إنها تمتلك ثقة كبيرة في نفسها".

وكانت رحمة قد أثارت الجدل من قبل بسبب ارتدائها ملابس جريئة، وهو الأمر الذى تسبب فى تلقيها العديد من

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التعليقات السلبية.

وكان آخر أعمال رحمة، مسلسل "سابع جار"، الذي حاز على نسبة مشاهدة ‏جماهيرية عالية، وهو من بطولة "دلال عبدالعزيز، شيرين، سارة عبدالرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسري.‏