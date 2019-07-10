شاهد.. ريهام سعيد تحيي ذكرى وفاة سامي العدل

أحيت الفنانة ريهام سعيد الذكرى الربعة للفنان الراحل سامي العدل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، والذي رحل عام 2015 عن عمر يناهزالـ 68 عام 2015 عن عمر يناهزالـ 68 وعلقت على صورته قائلة: "وحشتني جدا جدا Advertisements يا أطيب قلب الله يرحمك". يذكر أن النجم الراحل سامي العدل من مواليد 2 نوفمبر 1946، ومن أبرز أعماله "ريا وسكينة"، "حرب الفراولة"، "حارة اليهود"، "أحلى الأوقات" .

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