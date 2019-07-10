بالفيديو.. هيثم شاكر يطرح برومو أولى أغاني ألبومه الجديد

طرح الفنان هيثم شاكر برومو أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان "ياما ياما" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع أحمد إبراهيم. من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع أحمد إبراهيم. يذكر أن الفنان هيثم شاكر انتهى من تصوير 3 أغنيات بطريقة الفيديو كليب من ألبومه الجديد، الأولى بعنوان " متوصنيش"، والثانية "ياحبيبة"، والثالثة "افترقنا"، ويقوم بإخراج الكليبات الثلاثة المخرج اليونانى يانس ديمولتساس.

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