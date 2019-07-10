مدرب نيجيريا يشيد بالجماهير المصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد الألماني جيرنوت روهر مدرب منتخب نيجيريا بالجماهير المصرية الموجودة في منافسات كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو/تموز الجاري.



وقال روهر في تصريحات لـ"العين الرياضية": "الجماهير المصرية تشجع الفريق الذي يحاول تقديم كرة قدم جيدة وسلوكا جيدا".

وأتم: "أؤكد أننا قضينا أوقاتا رائعة في الإسكندرية والجماهير كانوا أناسا رائعين".

وتأهلت نيجيريا للدور ربع النهائي بكأس الأمم لتواجه منتخب جنوب أفريقيا يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتغلبت نيجيريا على الكاميرون في مباراة مثيرة بالدور ثمن النهائي بنتيجة 3-2، لتحجز مقعدا في الدور ربع النهائي للبطولة القارية.

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وأقصى منتخب جنوب أفريقيا نظيره مصر البلد المضيف من الدور ثمن النهائي بالفوز على الفراعنة 1-0.

وتولى روهر (66 عاما) تدريب نيجيريا في عام 2016، ويمتد عقده مع النسور الخضراء حتى صيف عام 2020.

وقاد المدرب الألماني نيجيريا في 31 مباراة، حيث حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر في 9 مباريات.

ويستعرض الفيديو التالي تصريحات جيرنوت روهر مدرب منتخب نيجيريا عن الجماهير المصرية والأجواء في بطولة كأس أمم أفريقيا.