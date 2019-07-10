فيلم Aladdin يقترب من المليار الأول ويأمل في تحطيم الرقم القياسي

نجح فيلم الإثارة والخيال والتشويق Aladdin، بطولة النجم العالمى ويل سميث والممثل ذات الأصول المصرية مينا مسعود، فى تخطى حاجز الـ950 مليون دولار إيرادات حول العالم، منذ طرحه في نهاية أيار/مايو الماضي.

ويطمح الفيلم الذى يعد أكثر أفلام سميث للإيرادات على مدر التاريخ في تخطي حاجز المليار و200 مليون دولار، إيرادات مع انتهاء الأسبوع الأخير من عرضه فى شاشات السينما.

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فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد شخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدي دور شخصية الجني ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء، إضافة إلى نجومية ويل سميث.

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