شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيف تعلمت من موسيقار الأجيال؟.. وردة الجزائرية تحكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت الراحلة وردة الجزائرية فى فيديو نادر لها مع التليفزيون المصري، عن علاقتها وسر حبها الشديد لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وقالت وردة، خلال الحوار: "أنا كنت مدمنة عبدالوهاب"، مؤكدة على أن من يعمل مع عبد الوهاب لا يستطيع بعدها أن يعمل مع غيره.

كما قالت خلال الحوار أيضا: عن سؤال مذيع كيف تعلمت من عبدالوهاب، وردت وردة الجزائرية، علمني كيف أتعامل مع الناس، و علمني الصبر، والإخلاص، واحترام المواعيد" ، ووصفته بأنه الهرم لرابع لمصر.

أما يميزعبد الوهاب ورياض السنباطي عن باقي الملحنين أنهما يحترمان مواعيدهما وكلاهما بالنسبة لي مرعبين، حتى أني لا أستطيع الغناء أمامهما مباشرة دون الفرقة الموسيقية، فقد أهلكاني كليا.