شكرا لقرائتكم خبر عن صور..إدوارد يحتفل يتقطيع تورتة "حواديت الشانزليزيه" مع أبطال المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان إدوارد، اليوم الأربعاء، ببدء تصوير أول مشاهد مسلسل "حواديت الشانزليزيه" داخل الديكور الرئيسى للعمل بمدينة الانتاج الاعلامى، حيث تم إحضار تورتة مكتوب عليها اسم المسلسل واحتفل بتقطيعها إدوارد وباقى الفنانين المشاركين فى المشاهد الأولى وهما مى سليم وإياد نصار.



حواديت الشانزليزيه حواديت الشانزليزيه

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" إنتاج شركة سينرجى وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك فى بطولة المسلسل إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم وانجي المقدم وداليا مصطفى وفريدة سيف النصر وعايدة رياض ومنة جلال وأمانى كمال وسارة عادل وهاجر الشرنوبى ومدير التصوير أحمد فتحى ومهندس الديكور تامر اسماعيل ومصممة أزياء ملك ذو الفقار ومنتج فنى فتحى اسماعيل.

يذكر أن ادوارد شارك فى دراما رمضان الماضى بـ 3 مسلسلات هم "حكايتى" مع ياسمين صبرى وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج، و"علامة استفهام" مع محمد رجب وتأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش اضافة إلى "ولد الغلابة" مع أحمد السقا وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى.