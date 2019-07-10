شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى عمر الشريف.. قصة صورة جمعته بالنجم مايكل كين قبل 50 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم العاشر من يوليو مع ذكرى رحيل النجم عمر الشريف أحد أهم الفنانين الذين مروا على تاريخ السينما المصرية والعالمية، بعدما حفر اسمه بأحرف من ذهب خارج مصر مع كل دور يلعبه وفيلم يقدمه حتى توج في مسيرته بالعديد من الألقاب أبرزها جائزة الجولدن جلوب كما سبق ورشح لجائزة الأوسكار.

عمر الشريف الذى يمتلك حكايات عديدة على مستوى حياته الشخصية والعملية نتعرض فى ذكراه إلى قصة صوره جمعته بالنجم العالمي مايكل كين الذي يعد أحد أبرز أصدقاءه، وهى الصورة التى سبق والتقطت له عام 1969 قبل خمسين عاماً من الآن.



عمر الشريف ومايكل كين

حكاية الصورة تعود إلى حفل استقبال تم تنظيمه فى مدينة لندن، وهو فندق دورشستر، والذى احتضن وقتها غالبية نجوم العالم فى التمثيل من الفنانين والفنانات، ليظهر آنذاك النجم عمر الشريف بعد سنوات من تتويجه بجائزة الجولدن جلوب والترشح للأوسكار بجانب نجوم العالم فى أبهى صورة ممكنة فى زمن خلا من السوشيال ميديا إلا أن مجرد تصدر تلك اللقطة للجرائد خلال تلك الفترة كان يعد بصمة تثبت ما وصل إليه عمر الشريف الذى يحرص النجوم على التودد إليه خاصة أن الصورة وقتها جمعت بجانبهم النجمة العالمية فلوريندا بولكان.