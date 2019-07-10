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الهوليودية صوفيا فيرجارا تتحدى سنها بإطلالة مثيرة فى عطلة رومانسية بإيطاليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الممثلة الكولومبية الجميلة صوفيا فيرجارا البالغة من العمر 46 عاماً والتى عرفت بتمثيلها فى المسلسل الأمريكى Modern Family ، دائما تذهل الجميع بإطلالتها وأناقتها فى الازياء والملابس فهذا ليس بجديد فقبل انضمامها للتمثيل فى هوليود قد عملت أولا كعارضة أزياء جذابة ، حتى الآن لم تظهر أى ملامح لكبر السن على صوفيا فيرجارا فبعض الناس يصبحون أكثر بدانة وتملأ وجوههم تجاعيد البشرة ، ولكن الأمر مختلف مع صوفيا فيرجارا فيملأها الحيوية والنشاط والأناقة والجسد الممشوق ، خصوصاً أنها اثبتت ذلك فى تلك الايام أثناء عطلتها الصيفية الرومانسية ببلدة إيطاليا مع زوجها " جو مانجانيلوا " . 

 

نشرت الممثلة وعارضة الازياء الكولومبية صوفيا فيرجارا صوراً على موقع التواصل الإجتماعى " إنستجرام " أثناء عطلتها الصيفية الرومانسية مع زوجها جو مانجانيلوا ، وقد ظهرت فى هذه الصور قمة فى الجمال ، الإثارة ، الحيوية ، والأناقة ، النشاط بالطبع ، لتتحدى كل من يقال بأن الأشخاص ذات ال 46 من العمر يعتبر من كبار السن . 

 

وقد ظهرت صوفيا فيرجارا فى تلك الصور بجسد ممشوق جداً خصوصاً فى ثوب السباحة الأبيض (بكينى) ، ولم تكون بدينة على الإطلاق ، كما أنها إرتدت فساتين أنيقة ذات ألوان زاهية تبرز مدى شبابها على الرغم من كبر عمرها ، وكانت صور زوجها جو مانجانيلوا لها نصيب ايضاً فى الظهور على إنستجرام ، حيث عبرت صوفيا فيرجارا عن مدى سعادتها وإستمتاعها بشواطئ إيطاليا وسعادتها بالبقاء والحميمية مع زوجها ، أثناء تناولهم وجبة العشاء معاص على ضوء الشموع ، وانهم كانوا فى حاجة إلى مثل تلك العطلة ، كما أنها نشرت صوراً أثناء تناولها وجبة الإفطار ، ووجبة المعكرونة (باستا) ، مما ادى على حيرة الجمهور فكيف تتناول صوفيا فيرجارا المعكرونة وتبلغ من العمر 46 عاماً وتبدو بهذه النحافة فى الجسد ؟ .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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