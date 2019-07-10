الهوليودية صوفيا فيرجارا تتحدى سنها بإطلالة مثيرة فى عطلة رومانسية بإيطاليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الممثلة الكولومبية الجميلة صوفيا فيرجارا البالغة من العمر 46 عاماً والتى عرفت بتمثيلها فى المسلسل الأمريكى Modern Family ، دائما تذهل الجميع بإطلالتها وأناقتها فى الازياء والملابس فهذا ليس بجديد فقبل انضمامها للتمثيل فى هوليود قد عملت أولا كعارضة أزياء جذابة ، حتى الآن لم تظهر أى ملامح لكبر السن على صوفيا فيرجارا فبعض الناس يصبحون أكثر بدانة وتملأ وجوههم تجاعيد البشرة ، ولكن الأمر مختلف مع صوفيا فيرجارا فيملأها الحيوية والنشاط والأناقة والجسد الممشوق ، خصوصاً أنها اثبتت ذلك فى تلك الايام أثناء عطلتها الصيفية الرومانسية ببلدة إيطاليا مع زوجها " جو مانجانيلوا " .
نشرت الممثلة وعارضة الازياء الكولومبية صوفيا فيرجارا صوراً على موقع التواصل الإجتماعى " إنستجرام " أثناء عطلتها الصيفية الرومانسية مع زوجها جو مانجانيلوا ، وقد ظهرت فى هذه الصور قمة فى الجمال ، الإثارة ، الحيوية ، والأناقة ، النشاط بالطبع ، لتتحدى كل من يقال بأن الأشخاص ذات ال 46 من العمر يعتبر من كبار السن .
وقد ظهرت صوفيا فيرجارا فى تلك الصور بجسد ممشوق جداً خصوصاً فى ثوب السباحة الأبيض (بكينى) ، ولم تكون بدينة على الإطلاق ، كما أنها إرتدت فساتين أنيقة ذات ألوان زاهية تبرز مدى شبابها على الرغم من كبر عمرها ، وكانت صور زوجها جو مانجانيلوا لها نصيب ايضاً فى الظهور على إنستجرام ، حيث عبرت صوفيا فيرجارا عن مدى سعادتها وإستمتاعها بشواطئ إيطاليا وسعادتها بالبقاء والحميمية مع زوجها ، أثناء تناولهم وجبة العشاء معاص على ضوء الشموع ، وانهم كانوا فى حاجة إلى مثل تلك العطلة ، كما أنها نشرت صوراً أثناء تناولها وجبة الإفطار ، ووجبة المعكرونة (باستا) ، مما ادى على حيرة الجمهور فكيف تتناول صوفيا فيرجارا المعكرونة وتبلغ من العمر 46 عاماً وتبدو بهذه النحافة فى الجسد ؟ .
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