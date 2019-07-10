شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن عن إعلان اعتذار لاعبى المنتخب: "عار وميصحش كده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم عدد من الفنانين، الإعلان الذي ظهر فيه عدد من لاعبي المنتخب المصرى، يقدمون فيه اعتذارا للخروج مبكرا من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكتب الفنان نبيل الحلفاوى، عبر حسابه على تويتر: "مفهوم تعمل إعلانات لشحذ الهمم وشحن الجماهير والفريق، لكن الاعتذار عن تقصير أو هزيمة دي مسألة شخصية جدا، لازم تكون نابعة من الشخص نفسه، ما ينفعش فيها تمثيل وإخراج".

وتابع: "وبعدين إيه السذاجة والرداءة دى، كأنها مدرسة ابتدائي والميس حفظتهم ورصتهم عشان يسمّعوا الكلمتين".



نبيل الحلفاوى

وكتب الفنان عمرو محمود ياسين، "التربح على حساب أحزان الناس ! انتوا للدرجة دي مفيش مخ؟ مش هتكلم عن الإحساس و الشعور بالمسؤولية والإنسانية لأن واضح إن انتوا عادمينها بس كمان مش عارفين امتى تمثلوا انكم بني ادمين؟ اعلان العار".



عمرو محمود ياسين

Advertisements

أما الفنان محمود البزاوى، قال : "الكارثة في اعلان الاعتذار بتاع المنتخب هو ان الخروج من البطولة مدفوع الأجر دي ناس اتفقت على الهزيمه و قبضت".



محمود البزاوى

بينما كتب الفنان صلاح عبد الله، " إلى ولادي اللي ظهروا في الإعلان مش إعلان دا (إسفين)لازم تكونوا عليه آسفين يمكن كوكا خدتكوا في دوكا،وإنتوا ياعيني مش عارفين إن الإعلان دا مايصحش".



صلاح عبد الله

وودع منتخب مصر "الكان" بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد، فى مباراة دور الـ 16، وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.