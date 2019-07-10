- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مها أحمد توجه رسالة لـ ريهام سعيد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعوات الفنانين والإعلاميين بالشفاء العاجل لصديقتهم الإعلامية ريهام سعيد لا تتوقف، ونشرت الفنانة مها أحمد على حسابها الشخصى انستجرام صورة للإعلامية ريهام سعيد، وبجوارها بعض الكلمات المؤثرة، حيث كتبت : " يارب أنت الشافى العافى أنت قادر على كل شئ اشفى ريهام سعيد واشفى كل مريض قادر يا كريم .. دعواتكم لأطيب خلق الله لأحن قلب للأم للأخت للصديقة للزميلة الجدعة للأم الرجولة ريهام سعيد بالشفاء إن شاء الله".
ومن أبرز التعليقات، الفنانة رانيا ياسين التى كتبت: ربنا يشفيها ويعافيها يارب بالإضافة إلى المتابعين فكتبوا: ربنا يشفيها، ربنا يقومها بالسلامة والكثير من الدعوات.
يذكر أن ريهام أصيبت ببكتيريا فى الوجه وأجرت عملية جراحية ويتخوف لأطباء من وصول البكتيريا للمخ لذا من المقرر خضوعها لعلاج مكثف حتى لا تنتشر البكتيريا فى الجسم كله.
كانت هذه تفاصيل خبر مها أحمد توجه رسالة لـ ريهام سعيد.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.