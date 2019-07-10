شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. غضب الجمهور من كندة حنا والسبب "الرقص الشرقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تخوض الفنانة السورية كندة حنا تجربة الرقص الشرقى لأول مرة من خلال فيلمها القادم " الإفطار الأخير"، وحرصت حنا على مشاركة الجمهور جانبا من تدريباتها للرقص الشرقى من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصى انستجرام تظهر فيه مندمجة فى التدريبات، وتشارك فى هذا الفيلم بجوار كوكبة من النجوم من بينهم الفنان السورى عبدالمنعم عمايرى.

وكانت التعليقات على هذا الفيديو أغلبها يميل للسلب فمنهم من كتب: الحركات حلوة بس مش موازنة مع جسمك والإيقاع، مش عارفة بتعملى إيه، رقصك مش حلو، ملكيش علاقة بالرقص وغيرهم.

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يذكر أن حنة لمعت فى الكثير من الأدوار من بينهم دورها فى فيلم " الإعتراف"، فيلم " دمشق حلب" وفيلم " باب الشمس" والكثير غير ذلك.