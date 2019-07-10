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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد لورانس العرب بمراحل عمرية مختلفة فى ذكرى رحيله الرابعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمر اليوم الأربعاء، ذكرى رحيل لورانس العرب عمر الشريف، الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم عام 2015 إثر نوبة قلبية حادة عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض الشيخوخة.
ويعد النجم عمر الشريف أحد أهم الفنانين الذين مروا على تاريخ السينما المصرية والعالمية، بعدما حفر اسمه بأحرف من ذهب خارج مصر مع كل دور يلعبه وفيلم يقدمه حتى توج في مسيرته بالعديد من الألقاب أبرزها جائزة الجولدن جلوب كما سبق ورشح لجائزة الأوسكار، وفى ذكرى رحيله الرابعة شاهد عمر الشريف فى مراحل عمرية مختلفة.
عمر الشريف فى أحد المهرجانات
عمر الشريف فى الشباب
عمر الشريف فى مرحلة الشباب
عمر الشريف مع فاتن حمامة
عمر الشريف و فاتن حمامة
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