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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس يلبى رغبة طفل مصاب بالسرطان ..اعرف ماذا فعل ؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد فلوكس محبيه بصورة على حسابه الشخصى انستجرام يظهر بها رسالة لطفل مريض بالسرطان يطلب من أحد الأشخاص المقربين له رؤية الفنان أحمد فلوكس ويوضح يوم العملية الخاصة به، ليرد الفنان بشكل سريع دون تردد بفيديو نشره مع الرسالة قال فيه: " يا محمود ألف سلامة عليك .. أنا عرفت أن عندك يوم الخميس عملية وجايلك بكرة إن شاء الله".
وتابع: ادعو لمحمود حبيبى بالشفا.
وانهالت عليه التعليقات فمنهم من كتب: أنت ابن حلال ونضيف من جوه، ربنا يجازيك خير، ربنا يزيدك جمال، الله يشفيه ويشفى كل مرضى السرطان وغيرهم الكثير.
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