شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد الدروس الأولى مما يتبعه وسام بريدى مع ابنته "بيلا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الإعلامى وسام بريدى صورة له مع ابنته الوحيدة "بيلا"، وظهر الثنائى فى الصورة كل منهما ينظر للآخر بتركيز، بالإضافة إلى كتاب صغير يمسكه بريدى فى يده، وعلق على الصورة بكلمة واحدة my life بالإضافة إلى أن زوجته ريم نشرت عبر حسابها الشخصى فيديو لزوجها مع ابنتهما الوحيدة ظهر فيه يعلم ابنته الحروف والكلمات الإنجليزية، ونشرت فى استورى حسابها بعض المشاهد من كيفية تعليم ابنتها العزف على البيانو الصغير الخاص بالأطفال.

وكان لهذه الصورة والفيديوهات أثرها فى نفوس المتابعين الذين عبروا عن مدى إعجابهم بمشهد الأب وابنته والذى يحرص وسام على الظهور به دائما فى مواقع التواصل والحفاظ على الكيان الأسرى أمام الجميع، بيلا ابنته الوحيدة من عارضة الأزياء ريم السعيدى، تزوجا منذ أكثر من عام ودائما لديهم الحرص على دعم بعضهم البعض فى كافة المشاريع والنجاحات.

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