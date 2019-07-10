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شكرا لقرائتكم خبر عن من اين انتقت بيونسيه فستانها المزين بالكريستال لحضور عرض The Lion King؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت أمس النجمة العالمية بيونسيه العرض الأول لفيلم " The Lion King " والذي أقيم على مسرح دولبي بهوليود في الولايات المتحدة الامريكية ، و كان بصحبة بيونسيه ابنتها بلو إيفي كارتر ذات السبع سنوات ، ولأن بيونسيه تعرف دائما باهتمامها بالاطلالات الانيقة فقد ظهرت بيونسيه بالعرض مرتديه فستان جمع اللونين الأسود و الفضي ، و الفستان تم تزينه بالكريستال المطرز حمل إمضاء دار أزياء " Alexander McQueen " ، كما ظهرت بلو إيفي كارتر بإطلالة متطابقة مع والدتها .
شارك بيونسيه بالأداء الصوتي في فيلم " The Lion King " دونالد جلوفر و سيث روجين و جون كاني و شويتال اجيوفور ، و غيرهم .
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