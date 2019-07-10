خاص- فارس كرم ومجد موصللي يتألقان أمام ألف شخص في منتجع تايغا

أحيا كل من الفنانين فارس كرم ومجد موصللي حفلاً غنائياً تكلل بالنجاح الكبير في منتجع “تايغا” الواقع في “كفرعبيدا” قضاء البترون في محافظة الشمال.

وبحضور أكثر من الف شخص، تألق فارس كرم ومجد موصللي في الحفل، حيث قدما باقة من اجمل اغنياتهما وسط تفاعل أكثر من رائعة بين الحضور الحاشد.

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الجمهور رقص وغنى وتمايل على أنغام اغنياتهما حتى ساعات الصباح الاولى.

نشير ان صداقة كبيرة تربط “موصللي” بـ “كرم” ودائماً ما يباركان لبعضهما على أعمالهما الجديدة، بالاضافة الى تهنئتهما لبعضهما في المناسبات.

آخر أعمال فارس كرم فيديو كليب أغنية “سمع” التي صورها في منطقة “صوفر” من ألبومه الغنائي الأخير “44:36”، وتعتبر الثالثة على طريقة الفيديو كليب مع المخرج هاس غدار بعد اغنيتي “بدنا نولعها” و”حبك برم”، انتاج روتانا.

أما آخر اعمال مجد موصللي أغنية “تكرم” كلمات عامر لاوند، الحان سليم سلامة وتوزيع عمر صباغ وانتاج شركة تايغا، أما الفيديو فهو من إخراج هيفاء الفقيه.