تاتيانا مرعب حامل في توأم .. وهكذا أعلنت الخبر



بعد ان استعرضت حملها في عدد من الصور على حسابها الخاص عبر موقع انستغرام، ها هي الممثلة تاتيانا مرعب تستعد وزوجها سعد مسعد لاستقبال توأمهما قريبًا، حيث انهما ينتظران ابنا وابنة، بعد ان رُزقا في وقت سابق بطفلهما سيمون الذي يبلغ اليوم خمس سنوات تقريبًا.

وقد اعلنت مرعب عن توأمها في مجموعة من الصور نشرتها على حسابها عبر موقع انستغرام، حيث اظهرت الصور تاتيانا وهي محاطة بمجموعة من الصديقات والاقارب، حيث اجتمع الاحبة في لقاء مع تاتيانا افصحت فيه الاخيرة عن انتظارها لطفل وطفلة قريبًا، اذ تم تزيين المكان بمجموعة من البوالين التي حملت اللونين الازرق والزهري.

الصور التي نشرتها تاتيانا، ارفقتها بتعليق يشير الى حبها الكبير لاصدقائها الذين يقفون الى جانبها دائما، لتنهال بعدها التعليقات من صديقاتها ممن بادلها الشعور وكذلك من المتابعين الذين تمنوا لها ولطفليها السلامة والصحة.

يذكر ان مرعب قد اطلت في شهر رمضان المبارك ضمن مسلسل بروفا، بطولة ماغي ابوغصن واحمد حلمي ونخبة من نجوم الدراما، حيث حصد نسبة مشاهدة عاليه لمعالجته قضايا اجتماعية وحياتية يصادفها الشباب يوميا.