طلال مداح يتجوّل في المنطقة التاريخية بجدة حاملًا بإحدى يديه آلة العود

نشر الممثل السعودي، محمد الزهراني، في حسابه على موقع "تويتر" صورًا تقمّص فيها شخصية المغني السعودي الراحل، طلال مداح.

وعلق الزهراني على الصور: "كنت قد تحدثت عن تحقيق حلمي، واليوم أقول أنني جسّدت شخصية صوت الأرض"، وتابع أن ذلك جاء ضمن عمل درامي يحكي عن الفنان السعودي الراحل وفي إطار وسم "موسم جدة".

وفي الصور، يبدو الزهراني وقد ارتدى ملابس مشابهة لما كان يرتديه مداح، وتجوّل في المنطقة التاريخية بمدينة جدة، حاملا بإحدى يديه آلة العود، مثل مداح شخصيا.

وعرف طلال مداح (1940-2000) بألقاب عديدة من بينها "الحنجرة الذهبية، و"صوت الأرض"، و"زرياب" (وهو اللقب الذي أطلقه عليه محمد عبد الوهاب عندما لحن له أغنية "ماذا أقول له")، وهو ذو تأثير كبير على الثقافة الموسيقية العربية في القرن العشرين، ورائد الأغنية الحديثة في السعودية.

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يذكر أن موسم جدة هو مهرجان فني ثقافي ضمن 11 "موسمًا" آخر تضمها مبادرة بعنوان "مواسم السعودية 2019"، والتي تحتفل بها المملكة طوال السنة، وتسلّط هذه الفعاليات الضوء على مدينة جدة التاريخية بهدف الترويج لضمها إلى المجتمع العالمي، وتتويجها عاصمة السياحة والترفيه في المملكة.

يستمر الموسم من 8 يونيو وحتى 18 يوليو، ويقام في حي البلد، أكثر الأحياء التي تعكس روح المدينة القديمة ونبضها، وأحد مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو، ويضم الموسم إلى جانب عروض المجسمات والأعمال الفنية والمنحوتات والصور الفوتوغرافية عروضا فريدة من نوعها لأصحاب أفضل المواهب على مستوى العالم، من خلال فعاليات وأنشطة كثيرة تحت مظلة الموسم، الذي يعد أحد الأحداث البارزة على الأجندة الاجتماعية للمدينة.

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