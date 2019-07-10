شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أمير كرارة نجم الشباك الأول فى السينما بآخر عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النجم أمير كرارة الوصول بفيلمه الجديد "كازابلانكا" المعروض حالياً فى السينمات، لأعلى الايرادات فى تاريخ السينما المصرية بعدما تخطت إيراداته 68 مليون جنيه خلال 5 أسابيع عرض فقط من طرحه فى دور العرض متخطياً بذلك فيلم "البدلة" للنجم تامر حسنى الذى حقق 67 مليونا و 286 ألف جنيه فى موسم عيد الأضحى من العام الماضى، وكان يحتفظ بلقب الأعلى ايرادات قبل تحطيم "كازابلانكا" لرقمه.



أمير كرارة

وأثبت كرارة فى العامين الأخيرين أنه نجم الشباك الأول فى السينما بتحقيقه أعلى الايرادات خلال الأفلام التى يقدمها، وتواجده بـ 3 أفلام فى قائمة أعلى 6 أفلام تحقيقاً للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية والتى يتصدرها حالياً فيلمه "كازابلانكا"، ويأتى فى المركز الثانى فيلم "البدلة" للنجم تامر حسنى، فيما يحتل المركز الثالث فيلم "نادى الرجال السرى" للنجم كريم عبد العزيز بإيرادات وصلت إلى 59.637.768 حققهم خلال موسم اجازة منتصف العام الدراسى 2019.



النجم امير كرارة

ويأتى فيلم "حرب كرموز" الذى قدمه أمير كرارة فى موسم عيد الفطر من عام 2018 وخاض به أول بطولة مطلقة فى عالم السينما، فى المرتبة الرابعة بإيرادات وصلت إلى 57.634.545، بينما يحل فيلم "الخلية" للنجم أحمد عز فى المركز الخامس بايرادات وصلت إلى56.004.004 ، ويأتى ثالث أفلام أمير كرارة فى قائمة الأعلى ايرادات فى تاريخ السينما وهو "هروب اضطرارى" والذى قدمه مع أحمد السقا فى عام 2017 بتحقيقه ايرادات وصلت إلى 55.551.644



أمير كرارة

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وغاب كرارة عن السينما لمدة 10 سنوات منذ تقديمه فيلم "عمليات خاصة" عام 2007، الا أنه عاد من خلال فيلم "هروب اضطرارى" مع أحمد السقا، وانطلق سينمائياً بعد النجاحات الكبيرة التى حققها فى الدراما، ليخوض بعد ذلك أولى بطولة مطلقة له فى السينما بفيلم "حرب كرموز" وتصدر شباك التذاكر وقت عرضه، وفى هذا العام قدم "كازابلانكا" وتصدر الشباك للمرة الثالثة بل ووصل به إلى أعلى الايرادات فى تاريخ السينما.



كرارة

فيلم كازابلانكا تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.