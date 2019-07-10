شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ساعة ويودع نجوم " ولاد رزق2" التصوير.. والعريان يواصل المونتاج بكثافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 24 ساعة فقط متبقية على الإنتهاء من تصوير فيلم "ولاد رزق2" – عودة أسود الأرض، حيث ينتهى أحمد عز بطل العمل من تصوير آخر مشاهده، بمشاركة نجوم الفيلم عمرو يوسف وأحمد داوود وأحمد الفيشاوى، ليتفرغ بعدها مخرج العمل لمونتاج ومكساج الفيلم، ليصبح جاهزا للعرض فى موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

وفى السياق ذاته، انتهى فريق العمل من تصوير الأفيشات الدعائية للفيلم، والذى ضم جميع أبطاله الرئيسيين، ومن المقرر طرحها والكشف عنها خلال الأيام المقبلة، على السوشيال ميديا وصفحات الفيلم وخلافه .

وعلى جانب آخرن يواصل بكثافة مخرج العمل طارق العريان إجراء عمليات المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويريه، من أجل اللحاق بموسم عيد الأضحى، خاصة أن الفيلم يضم أحداث كثيرة، بجانب تواجد عدد كبير من ضيوف الشرف وعلى رأسهم آسر ياسين وأخرون.

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وفيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

تبدأ قصة الفيلم بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء أحداث الجزء الأول من "ولاد رزق"، حاول خلالها الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.