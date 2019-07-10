شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان السعودى تومى عمران بمدينة الخبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليوم الأربعاء، عن وفاة الفنان السعودى تومى عمران بشكل مفاجئ الشهر الماضى، ما أثار ضجة في أوساط المتابعين الذين تساءلوا عن سبب الوفاة.
وحسب موقع الشبكة العربية، كان عمران دخل في غيبوبة استمرت لمدة شهرين، إثر إصابته بورم بالدماغ، توفي على إثرها فى 12 يونيو الماضي بمدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، وتم دفنه في اليوم التالي دون أن يتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام.
وقالت شقيقة الفنان الراحل في تصريحات صحفية: "دخل تومي في غيبوبة استمرت لشهرين، وكان يعاني من ورم بالدماغ لكنه لم يكن يعرف ذلك وكذلك نحن، وعندما كان يقضي إجازته معي بمدينة الخبر سقط فجأة مغشيًا عليه واكتشفنا أنه مريض، وفورًا نقلناه إلى المستشفى، وقد توفي يوم 12/6/2019، وقمنا بدفنه في اليوم التالي 13/6/2019، ولم نفكر في نشر خبر وفاته لأننا كنا في حالة يُرثى لها".
وأضافت "هو ليس متزوجًا، وكل ما كان يُذكر عنه من أخبار كان مجرد شائعات، وكان يعيش في تركيا ومرتبطًا بأعمال فنية تم تأجيلها بسبب مرضه، وأنه أخبر متابعيه أنه مريض بمرض بالرئة وأنه يعالج منه".
وولد عمران بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، لأب سعودي ولأم تحمل الجنسية التركية، وقضى سنوات حياته الأولى هناك، وكانت زيارته الأولى إلى السعودية في عمر 15 سنة.
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