شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يصور مشاهد القاهرة بفيلمه "لص بغداد" قبل السفر إلى تايلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النجم محمد إمام ، تصوير فيلم "لص بغداد"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، من إنتاج سينرجى فيلمز، يوم 15 من الشهر الجارى، حيث يبدأ مخرج العمل أحمد خالد موسى تصوير مشاهد القاهرة تحديدا بعض المشاهد داخل إحدى الشقق، ثم مشاهد أخرى متفرقة، ليتفرغ بعدها فريق العمل للسفر إلى "تايلاند" لتصوير المشاهد الخارجية هناك، والتى تجمع كل من إمام وأمينة خليل وياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن "توتة".

وفى سياق متصل، يعقد مخرج العمل جلسات عمل تحضيرية مع الفنانة امينة خليل، لوضع اللمسات النهائية للشخصية التى تقدمها فى أحداث الفيلم، خاصة بعد انضمامها مؤخرا لتجسد دور البطولة النسائية بجانب الفنانة ياسمين رئيس، حيث من المقرر أن تبدأ أمينة تصوير دورها يوم 17 يوليو الجارى .

يشار إلى أن فيلم "لص بغداد" بطولة كل من فتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.