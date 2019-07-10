شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هيثم شاكر يطلق برومو أغنية "ياما ياما" من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طرح النجم هيثم شاكر اليوم برومو أغنية "ياما ياما" على صفحات السوشيال ميديا الخاصة به والتي من المنتظر أن تكون ضمن ألبوم هيثم شاكر الجديد والذي من مقرر صدوره قريباً.

أغنية "ياما ياما" لهيثم شاكر من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد النادي، توزيع أحمد إبراهيم ويضم الألبوم الجديد 13 أغنية والذي يعتبر عودة لهيثم شاكر بعد غياب 5 سنوات عن جمهوره.

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هيثم شاكر قد بدأ مشواره الفني بأغنية "أحلف بالله" والتي حققت نجاحاً جماهيراً كبيراً ثم قدم بعدها عدة ألبومات ناجحه بداية من ألبوم "خليك جنبي" 2004 ثم الألبوم الثاني "جديد عليا" 2008 وأخر ألبوماته كان "أحلى قرار" 2014، وخلال هذه الفترة قدم هيثم عدد من الأغاني السينجل التي حققت انتشار ونجاح واسع النطاق ومنها "أصلي قديم" 2011 وأوبريت "أمي" والأغنية الوطنية "أرمي حمولك عليا".