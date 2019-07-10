5 ملايين مشاهدة لتريلر فيلم إنجلينا جولى الجديد Maleficent: Mistress of Evil

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق التريلر الرسمي لفيلم " Maleficent: Mistress of Evil " الذي تقوم ببطولته النجمة العالمية إنجلينا جولي، 5 ملايين مشاهدة على اليوتيوب وهو ما يشير إلي حالة الشغف لدى الجمهور الذي ينتظر الجزء الجديد من الفيلم.
وتتوالى الأحداث فى التريلر حتى تعتدى ميلفيسنت على عائلة الأميرة التى شكت فى البداية بتورط والدته بالسحر وأعمال الشعوذة، وهو ما تسبب فى إسقاطها قبل النهاية من السماء بعد الاعتداء عليها أثناء طيرانها فوق القلعة، حتى حدثت المفاجأة المدوية فى التريلر وهى ظهور شخصيات أخرى من الهيئة التى تظهر عليها ميلفيسنت فى الأحداث، وهو ما يرجح أن يقوموا بمساعدتها فى الحرب على المملكة واستعادة الأميرة النائمة بعد تورطها مرة أخرى.
الفيلم هو متابعة لفيلم " Maleficent " الذي تم إطلاقه في 2014 وحقق نجاح مذهل حول العالم، وشارك إنجلينا جولي في بطولة فيلم " Maleficent: Mistress of Evil " عدد كبير من نجوم هوليوود، و من أبرزهم آيلي فانينج وشويتال اجيوفورو جونو تامبل وتيريزا ماهوني وهاريس ديكنسون وغيرهم.
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