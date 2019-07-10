شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد السعدنى: مشكلة مصر مفيهاش بنات حلوة اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان أحمد السعدنى، فيديو له مع جمهوره أثناء مروره من أحد الشوارع، وظهر معه داخل الفيديو مجموعة من البنات الأصدقاء وتحدث السعدنى فى الفيديو ممازحًا فقال: "مشكلة مصر مفيهاش بنات حلوة زى ما أنتوا شايفين كدة"..

وعلق السعدني على الفيديو فكتب: البنات البنات وعلق الجمهور ممازحًا أيضًا: بقى البنات برضو إللى زى القمر ده أنت إللى قمر، أنت عسل يا أحمد، بنات مصر أحلى بنات، فهمتك غلط فى أول الفيديو بس لما كملت فهمت وغيرهم.

يذكر أن آخر الأعمال التى شارك فيها السعدنى مسلسل كان داخل السباق الرمضانى هذا العام.

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