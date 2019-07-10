شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد عمر الشريف يحيى ذكرى رحيل جده الرابعة: "أفتقدك كل يوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا عمر الشريف الصغير، حفيد النجم عمر الشريف، ذكرى رحيل جده الرابعة، الذى توفى فى مثل هذا اليوم 2015 ، معبرا عن افتقاده الشديد لجده الذى يعتبره أفضل صديق له.

ونشر عمر، عبر حسابه على تويتر، صورًا له مع جده خلال مراحل عمرية مختلفة وكتب عليها قائلا: " أفتقدك كل يوم ربع سنوات من دون أعز صديق لى".

وتوفي النجم عمر الشريف 10 يوليو 2015 إثر نوبة قلبية حادة عن عمر يناهز 83 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض.