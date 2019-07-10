فن ومشاهير

وفاة مرشحة الأوسكار فالنتينا كورتيز فى ميلانو عن عمر يناهز 96

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مرشحة الأوسكار فالنتينا كورتيز فى ميلانو عن عمر يناهز 96 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت النجمة العالمية فالنتينا كورتيز اليوم الأربعاء في ميلانو عن عمر يناهز 96 عاما، وهو الخبر الذي تداوله الكثير من المواقع الفنية، ومن أبرزها "deadline" و"variety"، وغيرهم.

استمرت مسيرتها المهنية لأكثر من 50 عامًا، في تقديم الأفلام الإيطالية في أوائل الأربعينيات من القرن العشرين، ثم قدمت أدوارًا مميزة وناجحة، وفالنتينا كورتيز هي النجمة التي تم ترشيحها لنيل جائزة الأوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن أدائها بفيلم "La nuit américaine" عام 1973.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مرشحة الأوسكار فالنتينا كورتيز فى ميلانو عن عمر يناهز 96 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا