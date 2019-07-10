شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مرشحة الأوسكار فالنتينا كورتيز فى ميلانو عن عمر يناهز 96 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت النجمة العالمية فالنتينا كورتيز اليوم الأربعاء في ميلانو عن عمر يناهز 96 عاما، وهو الخبر الذي تداوله الكثير من المواقع الفنية، ومن أبرزها "deadline" و"variety"، وغيرهم.

استمرت مسيرتها المهنية لأكثر من 50 عامًا، في تقديم الأفلام الإيطالية في أوائل الأربعينيات من القرن العشرين، ثم قدمت أدوارًا مميزة وناجحة، وفالنتينا كورتيز هي النجمة التي تم ترشيحها لنيل جائزة الأوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن أدائها بفيلم "La nuit américaine" عام 1973.