شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. شاهد التريللر الرسمى لـ Dora and the Lost City of Gold والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة Paramount Pictures التريللر الرسمى لفيلم " Dora and the Lost City of Gold " ووصلت مدته إلى دقيقة ونصف جمعت عدد من مشاهد العمل الذى قام بإخراجه جيمس بوبين. تدور أحداث الفيلم حول "درة" وهى مستكشفة ذكية فى سن المراهقة، تقود صديقاتها فى مغامرة لإنقاذ والديها وحل اللغز وراء مدينة ذهب ضائعة، وشارك فى بطولة " Dora and the Lost City of Gold " عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم إيفا لونجوريا وإيزابيلا مونير ومايكل بينا، وغيرهم.

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