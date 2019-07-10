خاص| سارة الشامي: تصوير أغلب مشاهد "ماكو" تحت الماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشفت الفنانة سارة الشامي أنها تستعد لمشاركة في الفيلم الجديد "ماكو" والذي يشارك فيه النجم التركي مراد يلدريم والفنان السوري قصي خولي، ومن المقرر البدء في تصويره خلال الأيام القادمة.

وقالت، في تصريحات خاصة لمصراوي: "إن فيلم ماكو تدور أحداثه في إطار تشويقي مثير، حول قصة العبارة سالم إكسبريس، وسيتم تنفيذه بشكل مختلف وجديد على السينما المصرية".

وأضافت: "الفيلم يتضمن عديد من مشاهد الجرافيك، وتم الاتفاق مع فريق من المتخصصين الأجانب، لتنفيذها".

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وأوضحت: "أغلب مشاهد الفيلم تدور تحت الماء وفي أعماق البحر، موضحة أنها بدأت في التدريب على الغوص استعداد لتصوير مشاهدها".

وأشارت إلى أنها لن تستطيع الكشف عن دورها في الفيلم خلال الوقت الحالي، لكن أغلب مشاهدها ستكون على نفس الخط الدرامي للنجم التركي مراد يلدم الذي يشارك في البطولة.

وتابعت: "هناك عدد من النجوم المشاركة في الفيلم والتي لم يتم الإعلان عن أسمائهم، وسيتم الكشف عن تفاصيل الفيلم بالكامل، وتحديد وموعد انطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة".

الفيلم من بطولة التركي مراد يلدريم، والفنان السوري قصي الخولي وناهد السباعي وسارة الشامي، والفيلم من تأليف أحمد حليم، ومن إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.