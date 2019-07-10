بعد وفاة تومي عمران.. نجوم رحلوا بالسرطان في ريعان شبابهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت شقيقة الفنان وعارض الأزياء السعودي تومي عمران، وفاة شقيقها بعد إصابته بمرض سرطان الدماغ.

ورحل تومي عن عمر يناهز 30 عاما، ولم تكتشف أسرته إصابته بالسرطان، إلا حينما وقع مغشيا عليه، أثناء تواجده بمدينة الخبر السعودية، ودخوله في غيبوبة استمرت شهرين، ليرحل عن عالمنا بعدها.

تومي عمران ليس الأول من بين النجوم الشباب الذين يرحلون عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان، فمن أبرز هؤلاء النجوم:

عبدالله محمود

الفنان عبدالله محمود، أصيب بمرض سرطان المخ، ورحل عن عالمنا في 9 يونيو 2005، وهو لم يكمل عامه الـ 41.

عامر منيب

رحل الفنان عامر منيب عن عالمنا في 2011، بعد معاناة مع مرض سرطان القولون، وعلى الرغم من إجرائه عملية جراحية، إلا إن حالته الصحية تدهورت، ليرحل عن عمر يناهز 48 عاما.

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ميرنا المهندس

في 5 أغسطس 2015، توفيت الفنانة ميرنا المهندس عن عمر يناهز 39 عاما، بعد مضاعفات أصابتها من مرض سرطان القولون.

نعيمة عاكف

أصيبت الفنانة نعيمة عاكف، بمرض سرطان الأمعاء، الذي هاجمها وهي في أوج شهرتها، ورحلت عن عالمنا في 23 أبريل 1966، عن عمر يناهز 36 عاما.

ناهد شريف

الفنانة ناهد شريف، توفيت عام 1981 عن عمر يناهز 39 عاما،، بعد معاناة مع مرض سرطان الثدي.

هالة فؤاد

أصيبت الفنانة هالة فؤاد بمرض سرطان الثدي، وبعد شفائها عاودها المرض مرة أخرى، لترحل عن عالمنا عام 1993، عن عمر يناهز 35 عاما.

مصطفى كريم

الفنان مصطفى كريم رحل عن عالمنا في 19 مايو 1997، عن عمر يناهز 36 عاما، بعد معاناة مع مرض سرطان البنكرياس.