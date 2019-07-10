مخرج "ولاد رزق2" يكشف عن بوستر جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشف المخرج طارق العريان عن بوستر جديد لفيلمه "ولاد رزق 2"، المقرر عرضه ضمن موسم عيد الأضحى المقبل، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

وأعلن أنه يتنهي من تصوير أحداث الفيلم بالكامل اليوم، قائلًا:" اليوم هو آخر يوم لي في تصوير الفيلم وانتظرونا في عيد الأضحى".

فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، عمرو يوسف، إخراج طارق العريان.