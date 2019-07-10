محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: أحيت الإعلامية ريهام سعيد الذكرى الرابعة للنجم الكبير سامي العدل الذي رحل عن عالمنا عام 2015. ونشرت ريهام صورة للراحل عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتبت: " وحشتني جدا جدا يا أطيب قلب. الله يرحمك". النجم الراحل من مواليد 2 نوفمبر 1946، ومن أبرز أعماله "ريا وسكينة"، "حرب الفراولة"، "حارة اليهود"، "أحلى الأوقات". رحل عن عالمنا بعد إصابته بأزمة قلبية، يوم 9 يوليو 2015.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "ريهام سعيد توجه رسالة لـ"سامي العدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.