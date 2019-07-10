صور.. كندة حنا تتدرب على الرقص الشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: تستعد الفنانة السورية كندة حنا، للمشاركة في بطولة فيلم "الإفطار الأخير". وبدأت "كندة" الاستعداد للفيلم، بعمل تدريبات للرقص الشرقي في منزلها، ونشرت فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام. فيلم "الإفطار الأخير" بطولة عبدالمنعم عمايري، وإخراج عبداللطيف عبدالحميد، وإنتاج المؤسسة العامة للسينما بسوريا.

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