عمر الشريف يتحدث عن أسرته: "أمي كانت قاسية وعاقبتني بطعام الإنجليز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 10 يوليو 2015، رحل عن عالمنا النجم عمر الشريف، الذي تخطت شهرته حدود الوطن العربي، فقد مثل في عدة دول أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي حوار لصالح قناة العربية، قال عمر الشريف إن أهم شيء في الحياة هو الحظ، فالله أعطاه حظا وفيرا "غير طبيعي"، بداية من ولادته في عائلة مستقرة، كانت تضم والدته ووالده وشقيقته الوحيدة "ماجدة".

وتابع: "أمي قررت إني هبقى أحلى وأذكى وأنجح راجل في العالم، وكانت قاسية معايا جدا، لو ماطلعتش الأول تديني علقة بالشبشب، ولو عملت أي غلطة تضربني".

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وأضاف: "علمتني ألا أكدب أبدا، ومنذ ولادتي وحتى الآن، لم أكذب ولو لمرة واحدة، وكنت في مدرسة فرنسية، وبدأ وزني في الزيادة وأنا في الثامنة من عمري".

واستكمل: "فكرت والدتي ما هو أسوأ طعام في العالم، فتوصلت أنه طعام الإنجليز، فقررت أن أدخل مدرسة إنجليزية داخلية، ولم أستطع تحمل هذا الطعام، ولكنني استفدت من الدراسة أن أتحدث الإنجليزية، وأن أفقد وزني الزائد، وأن أدخل مسرح المدرسة في الثالثة عشر من عمري، وأحب التمثيل بعدها".

وعند سؤاله عن مذكراته الشخصية، قال: "لا أحب أن يتناول أحد قصة حياتي، فهي ليست ملكي وحدي، ففيها أسرتي وابني وزوجتي وأحفادي، ولا أحب أن يتطرق أحد لحياتهم الخاصة".