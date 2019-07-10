احلام تثير الجدل بفستان “الاناناس” من موناكو!

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 يوليو 2019 03:54 مساءً - أذهلت الفنانة الإماراتية أحلام متابعيها بإطلالة مميزة من موناكو في فرنسا حيث تقضي اجازتها. ونشرت أحلام عبر حسابها على “إنستغرام” صوراً ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً شفافاً مع بطانة طويلة مزيناً بثمار الأناناس. وبدت أحلام في إحدى الصور وهي تجلس على درج، وفي أخرى وهي تقف بينما يتطاير فستانها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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