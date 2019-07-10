شاهد .. ردود أفعال المصريين مع شاب مغربي ” عمل نفسه تايه في مصر “

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 يوليو 2019 03:54 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو انتشر انتشارا واسعا لشاب مغربي تعمد القيام بموقف خلال تواجده بالقاهرة لاكتشاف ردود أفعال المصريين تجاهه وكيف سيتصرفون معه .
حيث تواجد بأكثر من منطقة وطلب من بعض الأشخاص المارين بالشارع مساعدته مدعيا بأن بعض أوراقه الشخصية مثل تذكرة الطيران قد ضاعت وإنه حضر إلى مصر لحضور مباراة منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا .
كما قال بإنه لا يمتلك نقود ولم يأكل منذ يومين ولا يوجد مكان يقيم به وفي حاجة إلى الذهاب إلى السفارة المغربية .
ليتفاجأ بردود أفعال أظهرها عدد من الشباب وبمقدار من التعاون والحب قدموه إليه بإنهم واحد وإخوة وهو ضيفا بمصر ومثلما علق على الفيديو ” شهامة وجدعنة المصريين ” .
فبادر عدد من الشباب على إحضار الطعام له وتوفير مكان للإقامة به فمنهم من عرض عليه الإقامة بضقته الخاصة إلى جانب تقديم مساعدات مالية له وعرضوا عليه الذهاب معه إلى السفارة .
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