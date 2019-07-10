وفاة الإيطالية فالانتينا كورتس.. بطلة فيلم "داي فور نايت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت الممثلة الإيطالية فالانتينا كورتس، التي عملت مع كبار المخرجين الإيطاليين، عن عمر ناهز 96 عاما، بحسب ما أعلنته الرابطة العامة للسينما الإيطالية، الأربعاء.
وقالت الرابطة، في بيان، إن كورتس توفيت في مدينة ميلانو؛ حيث ولدت عام 1923.
وكانت الممثلة قد بدأت مسيرتها الفنية في الأربعينيات، وشاركت في أعمال إيطالية وفرنسية وبريطانية، بالإضافة إلى أنها مثلت في أفلام هوليوود، بجانب ممثلين مثل جيمس ستيوارت وإيفا جاردنير.
ورُشحت كورتس لجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "داي فور نايت" 1973.
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