المغربى الدوزى يحصد درع التميز فى جوائز مهرجانات بيروت الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد المطرب المغربي عبد الحفيظ الدوزي حاليا في لبنان، استعدادا لحضور حفل تكريمه الفني بجائزة مهرجانات بيروت الدولية"Biaf"، المقرر انطلاقه مساء غد الخميس. وتم اختيار الدوزي ممثلا عن المغرب في النسخة العاشرة من الجوائز اللبنانية العالمية، في تكريم خاص عن مسيرته الفنية الحافلة، والممتدة لأكثر من 20 سنة، حصيلتها أكثر من 15 ألبومًا، ويتولى حاليا منصب سفير الاتحاد الأوروبي للشباب، وتم اختياره مؤخرًا كأفضل مطرب مغربى للعام الثانى على التوالى، حسب تصنيف جوائز داف باما الألمانية، كما حاز العام قبل الماضى جائزة الموروكان ميوزيك أوورد، وشارك فى تقديم الأغنية الدعائية الرسمية لكأس العالم بنسختها المغربية مع النجم العالمى جيسون ديرولو. Advertisements

الدوزي

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