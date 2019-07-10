- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور..كاميلا كابيلو "شقراء" في كليب Find U Again مع مارك رانسون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق النجم العالمي مارك رانسون فيديو كليب جديد حمل اسم " Find U Again " و ذلك علي قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب"، وتعاون النجم الشهيرة ذو الـ 43 عام في هذا العمل مع المغنية كاميلا كابيلو البالغة من العمر ( 22 سنة ) ، و الكليب من اخراج Bradley & Pablo .
وقد تفاجئ الكثيرين بظهور كاميلا كابيلو لأول مرة بشعر أشقر و هو ما جعل البعض يؤكد ان كاريزما كاميلا تزداد يو بعد الاخر و ليست مرتبطة بـ " لوك " محدد .
من كليب كاميلا و مارك رانسون
من كليب كاميلا و مارك رانسون
من كليب كاميلا و مارك رانسون
من كليب كاميلا و مارك رانسون
من كليب كاميلا و مارك رانسون
من كليب كاميلا و مارك رانسون
من كليب كاميلا و مارك رانسون
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور..كاميلا كابيلو "شقراء" في كليب Find U Again مع مارك رانسون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.