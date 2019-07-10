شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور..كاميلا كابيلو "شقراء" في كليب Find U Again مع مارك رانسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق النجم العالمي مارك رانسون فيديو كليب جديد حمل اسم " Find U Again " و ذلك علي قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب"، وتعاون النجم الشهيرة ذو الـ 43 عام في هذا العمل مع المغنية كاميلا كابيلو البالغة من العمر ( 22 سنة ) ، و الكليب من اخراج Bradley & Pablo .

وقد تفاجئ الكثيرين بظهور كاميلا كابيلو لأول مرة بشعر أشقر و هو ما جعل البعض يؤكد ان كاريزما كاميلا تزداد يو بعد الاخر و ليست مرتبطة بـ " لوك " محدد .



من كليب كاميلا و مارك رانسون



من كليب كاميلا و مارك رانسون



من كليب كاميلا و مارك رانسون

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من كليب كاميلا و مارك رانسون



من كليب كاميلا و مارك رانسون



من كليب كاميلا و مارك رانسون