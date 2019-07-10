شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان فى لبنان لحصوله على جائزة أفضل ممثل بمهرجان "بياف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل النجم محمد رمضان، أمس الثلاثاء بيروت، لحضور مهرجان " بياف"، لفوزه بجائزة أفضل ممثل عن دوره فى مسلسل زلزال، وأفضل كليب عن مافيا.

وكتب رمضان عبر حسابه على " إنستجرام"، : "وصلت بيروت، لحضور مهرجان بياف2019، الحمد لله جائزة أفضل ممثل عن مسلسل زلزال و أفضل فيديو كليب مافيا، ثقة في الله نجاح ، ويقام حفل توزيع الجوائز مساء الجمعة المقبلة.

وعرض لمحمد رمضان مؤخرًا مسلسل "زلزال" في شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، لمياء كرم.



