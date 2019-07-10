شكرا لقرائتكم خبر عن السينما التونسية ضيف شرف الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن اختيار السينما التونسية لتكون ضيف شرف الدورة التاسعة من المهرجان، والمقامة بمدينة مالمو السويدية في الفترة بين 4 و8 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يشهد البرنامج عرض مجموعة من الأنشطة السينمائية والثقافية المتنوعة التي تلقي الضوء على تاريخ السينما التونسية وحاضرها ومستقبلها.

برنامج ضيف الشرف يقام بالتعاون بين مهرجان مالمو للسينما العربية والمركز الوطني التونسي للسينما والصورة، ويشمل ذلك مشاركة خمسة أفلام تونسية طويلة وأربعة أفلام قصيرة في مختلف أقسام المهرجان، من بينها فيلم الافتتاح، إقامة معرض ملصقات كلاسيكية تروي تاريخ السينما التونسية، وتنظيم ندوة موسعة بعنوان "السينما التونسية بين الماضي والحاضر"، وندوة حول نشاط المركز الوطني للسينما والصورة للمشاركين في سوق وملتقى مهرجان مالمو، بالإضافة لحضور عدد بارز من السينمائيين والإعلاميين التونسيين للمشاركة ضمن أنشطة المهرجان وتقديم السينما التونسية لجمهور مدينة مالمو.

من جانبه قال رئيس مهرجان مالمو، المخرج محمد قبلاوي، "المتابع للسينما العربية المعاصرة بإمكانه أن يميز الطفرة التي تشهدها السينما التونسية التي صارت حاضرة في كافة المحافل العالمية، فبات الثراء والتنوع والجودة سمات صناعة الفيلم التونسي. لذلك فالاحتفاء بهذه السينما الواعدة كان اختيارًا منطقيًا لمهرجان مالمو الذي يسعى منذ تأسيسه لإلقاء الضوء على كل ما هو مميز في السينما العربية".