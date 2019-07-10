شكرا لقرائتكم خبر عن زوج عبير صبرى لها: "اشتقت لكِ يا ملاكي يا امرأة لن تتكرر في حياتي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور أيمن البياع رسالة رومانسية إلى زوجته الفنانة عبير صبرى عبر فيها عن حبه واشتياقه لها، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكتب البياع :"اشتقت لكي يا ملاكي ,يا إمرأة لن تتكرر في حياتي أقسمت لآ امرأة غيركِ ستطفئ نيران احتراقي لا إمرأة غيركِ ستشعل لهيب اشتياقي لا إمرأة غيركِ ستستلذ بعشقي سواكي انتي عمري".

وتزوجت عبير صبرى من أيمن البياع أواخر شهر يوليو من عام 2018 بعد قصة حب جمعتهما، وأصبح الثنائى منذ ذلك الحين يشاركان الجمهور لحظاتها الجميلة والرومانسية عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

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