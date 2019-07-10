- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن زوج عبير صبرى لها: "اشتقت لكِ يا ملاكي يا امرأة لن تتكرر في حياتي" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور أيمن البياع رسالة رومانسية إلى زوجته الفنانة عبير صبرى عبر فيها عن حبه واشتياقه لها، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
وكتب البياع :"اشتقت لكي يا ملاكي ,يا إمرأة لن تتكرر في حياتي أقسمت لآ امرأة غيركِ ستطفئ نيران احتراقي لا إمرأة غيركِ ستشعل لهيب اشتياقي لا إمرأة غيركِ ستستلذ بعشقي سواكي انتي عمري".
وتزوجت عبير صبرى من أيمن البياع أواخر شهر يوليو من عام 2018 بعد قصة حب جمعتهما، وأصبح الثنائى منذ ذلك الحين يشاركان الجمهور لحظاتها الجميلة والرومانسية عبر وسائل التواصل الاجتماعى.
رسالة زوج عبير صبرى
كانت هذه تفاصيل خبر زوج عبير صبرى لها: "اشتقت لكِ يا ملاكي يا امرأة لن تتكرر في حياتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.