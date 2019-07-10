شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز إعلان تشويقى جديد لفيلم "ولاد رزق 2" وطرحه خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل المخرج طارق العريان على تجهيز إعلان تشويقى جديد لفيلمه "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" من أجل طرحه ضمن عمليات الدعاية التى يعمل عليها صناع العمل، المقرر طرحه فى موسم عيد الأضحى المقبل بعدما تم طرح برومو دعائى أول الشهر الماضى.

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وفيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

تبدأ قصة الفيلم بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء أحداث الجزء الأول من "ولاد رزق"، حاول خلالها الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.