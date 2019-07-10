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شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه وابنتها فى العرض الخاص لفيلم The Lion King والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد العرض الخاص لفيلم The Lion King والذي أقيم في كاليفورنيا بمسرح دولبي، حضور النجمة العالمية بيونسيه وابنتها بلو أيفي كارتر.
الفيلم يعاد إنتاجه بعد مرور أكثر من 24 عاما على طريقة الـLive Action، الذى يتم استبدال الإنيمشن فيها بمشاهد أكثر حقيقية، وكان الفيلم قد نجح فى ترك بصمة كبيرة لدى الكثيرين، ويأتى الفيلم بنفس قصة الفيلم الذى طرح فى 1994.
ويضم الفيلم الجديد الكثيرمن التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتاليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.
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