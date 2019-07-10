دوللي شاهين تنشر صورة سيارة محطّمة والجمهور يتّهمها بالكذب

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نشرت الفنانة دوللي شاهين عبر حسابها على انستقرام، صورة سيارة محطّمة بالكامل وأشارت إلى وجودها في المستشفى، وكتبت "الحمد لله قدر ولطف"، ثم عادت وطمأنت متابعيها أنها بخير.
المفاجأة كانت في عدد التعليقات التي اتهمتها بالكذب، مؤكّدة أنّ شقيقها هو الذي تعرّض للحادث وليس هي.
وقد تبيّن بالفعل أنّ شقيق دوللي هو اللي كان يقود السيارة، ولم تكن الفنانة برفقته، وقد تعرّض لحادث قوي وتحطّمت سيارته بالكامل، إلا أنّه لم يصب سوى برضوض طفيفة، ولم تكن دوللي معه وقت وقوع الحادث.
وقد اتهم المعلقون دوللي بأنّها تستغل حادث شقيقها لتقوم بالدعاية لنفسها، بعد ابتعادها منذ سنوات عن الوسط الفني.
وأشار البعض إلى أنّ دوللي اعتادت على اختلاق الشائعات لتتواجد في الإعلام، وآخرها شائعة اعتزالها ودخولها الدير.
دوللي رفضت الرد على تساؤلات المعلقين ولم توضح حقيقة ما جرى في الحادث.
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